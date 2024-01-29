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Агент Антони опроверг информацию об интересе к игроку со стороны саудовских клубов

Агент Антони опроверг информацию об интересе к игроку со стороны саудовских клубов
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Футбольный агент Жуниор Педрозо, представляющий интересы вингера «Манчестер Юнайтед» Антони, высказался о слухах об интересе к своему клиенту со стороны команд из чемпионата Саудовской Аравии.

«Мы не получали никаких сообщений от «Юнайтед» о возможном уходе Антони в зимнее или летнее трансферное окно в один из саудовских клубов. Мой клиент сосредоточен исключительно на том, чтобы делать всё возможное для нынешней команды и повышать свою результативность», — приводит слова Педрозы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Антони провёл за манкунианцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 35 млн.

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