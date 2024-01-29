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Стало известно, при каких условиях «Челси» заплатит за Мудрика ещё € 30 млн

Стало известно, при каких условиях «Челси» заплатит за Мудрика ещё € 30 млн
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Бонусные выплаты за переход вингера Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси» будут зависеть от побед лондонской команды в топ-турнирах. Об этом сообщает журналист Лиам Твоуми в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «аристократы» будут переводить «Шахтёру» по € 5 млн за каждую победу в Лиге чемпионов или в чемпионате Англии. Украинский клуб сможет рассчитывать на всю сумму в размере € 30 млн только в случае победы лондонцев в шести топ-турнирах.

Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70 млн. В текущем сезоне вингер провёл за «синих» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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