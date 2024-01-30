Марат Быстров: не жалею, что служил в армии, но есть знакомые, кто год полы мыл

Бывший защитник грозненского «Ахмата» Марат Быстров рассказал о своём опыте службы в армии, а также поделился мнением, нужно ли россиянину идти служить.

«Я вообще считаю, что нельзя однозначно сказать — нужна служба в армии или нет. Лично мне понравилось служить, у нас было классно и интересно — горная подготовка, прыжки с парашютом, стрельбы, спортивное ориентирование в лесу, учения с челябинским СОБРом. Я многому научился, не жалею, что пошёл в армию.

Но у меня были знакомые ребята, которые за год даже к простому автомату не подошли — только подметали, мыли полы и красили траву. Вот такая служба не нужна», — приводит слова Быстрова Sport24.

Напомним, 9 января грозненский «Ахмат» и казахстанский защитник Марат Быстров расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Марат Быстров перебрался в «Ахмат» летом 2020 года из казахстанского «Ордабасы» в качестве свободного агента. 31-летний футболист отметился лишь двумя голевыми передачами за всю свою карьеру в стане грозненцев. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость казахстанца составляет € 700 тыс.