«Меня там называли, как в «Слове пацана». Быстров — об «Ахмате»

Казахстанский защитник Марат Быстров высказался о выступлениях в грозненском «Ахмате», рассказав, как над ним шутили одноклубники после выхода нашумевшего российского сериала «Слово пацана».

«Уже успели достать окружающие, с учётом того, что главного героя сериала «Слово пацана» звали тоже Марат? Ха-ха. Пацаны в «Ахмате» прикалывались. Героя в сериале часто называют Маратик. Вот и они меня начали. До этого меня так называла только мама. После этого сериала я во второй раз полюбил своё имя. Если родится второй сын, назову его Марат», — приводит слова Быстрова Sport24.

Напомним, 9 января грозненский «Ахмат» и казахстанский защитник Марат Быстров расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Марат Быстров перебрался в «Ахмат» летом 2020 года из казахстанского «Ордабасы» в качестве свободного агента. 31-летний футболист отметился лишь двумя голевыми передачами за всю свою карьеру в стане грозненцев. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость казахстанца составляет € 700 тыс.