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«Балтика» объявила о переходе голкипера Коновалова

«Балтика» объявила о переходе голкипера Коновалова
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Калининградская «Балтика» объявила о переходе вратаря Ивана Коновалова.

Напомним, недавно российский голкипер расторг контракт с казахстанским «Тоболом». До «Тобола» Коновалов выступал за «Ливингстон» с января 2022 года, куда перешёл на правах свободного агента из казанского «Рубина». Иван успел провести за шотландский клуб 11 матчей. До этого он играл в России за «Рубин» и «Урал». В составе «Тобола» российский голкипер успел провести 24 матча во всех турнирах.

«Балтика» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства подопечные Сергея Игнашевича сыграют с «Сочи» на домашней арене.

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