Георгий Деметрадзе: без «Алании» Премьер-Лига выглядит бедновато

Бывший нападающий «Алании» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе считает, что без владикавказского клуба Российская Премьер-Лига выглядит «бедновато». Ветеран выразил надежду на то, что «Алания» вернётся в элитный дивизион и больше не вылетит из него.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Бывают кризисные годы, когда ничего поделать не можешь. Со всеми случается, даже с топ-клубами. Сейчас, как я понимаю, ситуация выровнялась, и всё нормально. Они же в лидерах идут? Надеюсь, в этом сезоне вернутся и больше не вылетят. Без «Алании» Премьер-Лига выглядит бедновато. Чего-то не хватает. Такая титулованная команда должна всё время быть в высшей лиге», — заявил Георгий Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.