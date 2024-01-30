«Не должно такого быть между славянами». Честный разговор с лучшим бомбардиром трёх стран

Георгий Деметрадзе — о трёх заездах в Россию, самых больших заработках в карьере и двух с половиной годах в тюрьме.

Георгий Деметрадзе — уникальный по меркам постсоветской территории футболист. Только он становился лучшим бомбардиром чемпионатов Грузии, России и Украины. После окончания карьеры мастера такого класса обычно перемещаются на тренерскую лавку. Деми тоже присел — только не на скамейку, а на тюремные нары. Об этой самой жуткой главе в биографии нападающего мы также поговорили. Но начали с более приятных и футбольных тем.

Владикавказ, ретроматч и новый стадион

— РФС планирует в мае провести ретроматч между звёздами «Алании» и сборной России по случаю открытия нового стадиона во Владикавказе.

— Это очень хорошо!

— Приедете?

— Обязательно. Сейчас нам визы не нужны. Так что если пригласят, подготовлюсь, потренируюсь и с удовольствием прилечу.

— Бегаете ещё?

— Как можем двигаемся. Собираемся, поигрываем. В марте в Тбилиси ветераны «Интера» приезжают на матч со звёздами сборной Грузии.

— Веса поднабрали?

— Чуть-чуть. Сбросим — ещё есть время.

Георгий Деметрадзе в середине 1990-х и сейчас Фото: РИА Новости/из личного архива Алексея Клыкова

«Без «Алании» Премьер-Лига бедновато выглядит»

— Верите, что стадион наконец достроят?

— Верю. Во Владикавказе очень любят футбол и уважают футболистов. Осетинские болельщики заслужили свой стадион, и я думаю, в мае он у «Алании» появится.

— Когда ровно 10 лет назад «Алания» прекратила существование, что почувствовали?

— Бывают кризисные годы, когда ничего поделать не можешь. Со всеми случается, даже с топ-клубами. Сейчас, как я понимаю, ситуация выровнялась, и всё нормально. Они же в лидерах идут?

— Пять очков от первого места.

— Надеюсь, в этом сезоне вернутся и больше не вылетят. Без «Алании» Премьер-Лига бедновато выглядит. Чего-то не хватает. Такая титулованная команда должна всё время быть в высшей лиге.

Три «Золотые бутсы» Георгия Деметрадзе



Грузия: 1996/1997 — 26 голов в 26 матчах за «Динамо» Тбилиси;

Россия: 1999 — 21 гол в 28 матчах за «Аланию»;

Украина: 2003/2004 — 18 голов в 28 матчах за «Металлург» (Донецк).

Кварацхелия, Сазонов, Марадишвили

— За футболом внимательно следите?

— Конечно. В марте Грузия с Люксембургом играет стыковые матчи. Будем болеть. Надеюсь, выйдут на чемпионат Европы. Следим за «Наполи», «Валенсией» и другими клубами, где есть грузинские футболисты.

— Почему Хвича сдал после фееричного первого сезона в Италии?

— Не скажу, что сдал. Может быть, чуть-чуть только. Всё-таки он молодой футболист, а нагрузка на него свалилась огромная: Лига чемпионов, чемпионат, Кубок, сборная. Но я думаю, он ещё наберёт форму.

«Сазонов и Марадишвили сделали правильный выбор — могут с Грузией попасть на Евро»

— А Сазонов не рановато в Серию А сорвался?

— Почему рановато? Клуб хотел его и взял. В Италии много классных защитников, но я думаю, со следующего сезона Саба будет играть. Почему сейчас не выходит — надо спросить у тренера «Торино». На мой взгляд, уровню клуба он соответствует. Хороший защитник, талантливый — просто молодой ещё. Правильно сделал, что поехал в Италию. Поднаберёт форму и будет играть.

— Одобряете решение Сазонова и Марадишвили играть за Грузию?

— На этом этапе — конечно. Сборная России не играет же отборочные матчи. Правильно, что выбрали сборную Грузии — грузины же, ха-ха! Тем более сейчас могут попасть на чемпионат Европы. А когда Россию допустят, пока неизвестно. Пока молодые, надо использовать свой шанс.

«Алания» + Грузия = ❤️

— Когда последний раз были во Владикавказе?

— Даже не помню. Кажется, после окончания карьеры и не был. Поэтому с удовольствием приеду и пообщаюсь со старыми друзьями. Школу Газзаева в «Алании» прошли очень много грузинских футболистов — надеюсь, их тоже пригласят.

— С чем связываете такую популярность «Алании» у грузинских игроков?

— Очень большая заслуга в этом принадлежит Валерию Георгиевичу. Я уже не вспомню, когда в «Алании» не было грузин. Многие из той команды потом дошли до топ-клубов. Почти все играли в сборной Грузии. Очень хороший трамплин для карьеры был. Вообще, в то время в чемпионате России в каждой команде играли грузины.

— Вы вообще трижды приходили в «Аланию». Особенный для вас клуб?

— Конечно. И каждый раз меня во Владикавказе встречали очень хорошо, любили и уважали. И не только в хорошие времена, но и в кризисные. Гостеприимный народ! В Осетии очень любят футбол. «Алания» и чемпионом России становилась при Газзаеве.

— Самым удачный был первый заход?

— Естественно. Я стал лучшим бомбардиром России. 35 голов за два сезона — хороший результат. Это был самый крутой период в карьере.

— У вас был талант зарабатывать пенальти. Признайтесь, часто «рисовали» их?

— Иногда нужно «рисовать», а как же? Всё для пользы команды! Когда проходило, когда нет. Сейчас уже особо не «порисуешь» — VAR проверяет каждый момент.

— Исполняли пенальти вы тоже мастерски.

— Старался бить хорошо. Не на силу, а на точность, аккуратно. До последнего смотрел на вратаря — ждал, пока дёрнется. Всего один или два пенальти в «Алании» не забил. Если часто промахиваешься, тебе просто не дадут больше бить, правильно?

— В команде вы были в авторитете?

— Все, кто играл, были в авторитете. Лидеров в коллективе было не один-два, а несколько — Заур Хапов, Пагаев, Бахва Тедеев, Агаев, братья Базаевы. Все уважаемые люди. И играли классно. Местные футболисты нам, приезжим, сильно помогали.

Газзаев, Лобановский, Лига чемпионов

— Валерий Георгиевич в молодости был очень горяч. Громы-молнии по раздевалке часто метал?

— Газзаев очень эмоциональный человек, но авторитетом пользовался большим. Если видел, что команда вялая, мог хорошенько завести, покричать чуть-чуть в гневе. За счёт этого много игр вырывали. Буду рад с ним повидаться во Владикавказе. Уж он-то там 100% должен быть — чемпионом России клуб делал.

— Не может быть, чтобы лучшего бомбардира чемпионата России не пытались сманить в Москву. Газзаев с собой в «Динамо» не звал?

— Звал, и вообще много было предложений. Но они не могли заплатить столько, сколько просила «Алания». А киевское «Динамо» — смогло. Сколько именно за меня отдали — не знаю.

— А вас лично что привлекло в Киеве?

— Хорошие были условия. Но главный фактор — они ежегодно в Лиге чемпионов играли. Не каждому футболисту такая возможность даётся.

— И там был Каладзе.

— Да, мой друг Каха уже играл в Киеве. Это тоже повлияло на выбор.

Каха Каладзе и Георгий Деметрадзе в матче киевского «Динамо» с «Манчестер Юнайтед» Фото: Ben Radford/Getty Images

— В Киеве вы должны были заменить Шевченко?

— Да-да, Шевченко как раз ушёл в «Милан». Мы говорили об этом и с Суркисом (тогда — президент «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), и с Лобановским. Хотя заменить такого титулованного футболиста, конечно, очень сложно. Тогда не то что я — единицы в мире были способны на такое.

— Вы ведь и по игровой стилистике были совершенно разные с Андреем.

— Ну конечно. У каждого футболиста свой стиль. Невозможно кого-то скопировать.

— Но коллектив там был весёлый?

— Да-а-а, хороший, весёлый. И почти без легионеров — только Советский Союз. Грузины, белорусы, русский был. Тогда все дружно жили. И играли хорошо, в том числе в Лиге чемпионов.

— Помните свой гол «Баварии»?

— Конечно, помню! Первый забил Каха, а второй — я. 2:0 выиграли у «Баварии». Но самый яркий момент — два гола «Андерлехту». Это же было 26 сентября — мой день рождения!

— После матча хоть проставились?

— По-моему, на третий день после «Андерлехта» уже была игра чемпионата. Некогда было широко отмечать.

«На тренировках Лобановского умирал. Колени тряслись»

— Ващук как-то вспоминал, как перед «МЮ» вся команда постриглась налысо. Интересно и вашу версию услышать.

— Владик помнит, а у меня подробности совсем из головы вылетели — видимо, возраст, ха-ха! Ну да, где-то собрались, постриглись налысо. Очень хотели выиграть. Была у нас парочка моментов, но, к сожалению, 0:0 закончили. У «Манчестера» тогда звёздная команда была: Гиггз, Бекхэм, Скоулз, Рой Кин, в нападении — Энди Коул и Дуайт Йорк. Тем не менее мы и дома, и в гостях могли победить. На «Олд Траффорд» я промазал с полуметра! Если бы забил — не проиграли бы.

— Как Лобановский отреагировал на коллективную стрижку?

— Нормально — это я помню.

Тот самый матч киевского «Динамо» с «МЮ» Фото: Phil Cole/Getty Images

— В команде Валерия Васильевича побаивались?

— Уважали — как не уважать такого сильного специалиста?

— За тренировками Лобановский в основном со стороны наблюдал?

— Да, на поле занятия в основном его помощники проводили, а Валерий Васильевич внимательно за всем следил с балкона на базе или с лавочки.

— У вас бывали разговоры с глазу на глаз?

— Когда приехал в первый раз — да. Валерий Васильевич сразу предупредил: будет тяжело, но надо потерпеть. И действительно, было очень трудно: нагрузки огромные. Первую предсезонку в Киеве всем сложно было выдержать.

— Умирали на бегах?

— Почти умирал. Колени тряслись. Но зато потом в чемпионате отлично себя чувствовал.

— У Газзаева попроще было?

— Тоже тяжело, но в Киеве всё-таки более специфические были нагрузки.

— Редкий грузин любит много бегать?

— А вы знаете футболиста, который любит нагрузки?

— Криштиану Роналду, кажется, из тренажёрного зала не вылезает.

— Думаю, после Валерия Васильевича даже Роналду разлюбил бы нагрузки, ха-ха! У меня таких не было больше нигде.

— Правда, что на первой тренировке в Киеве вы пробросили мяч защитнику «между» и тут же получили по ногам?

— Было-было. Сейчас не вспомню, кто это был, но врезал прилично. Кто хочет между ног получать?! Безнаказанным это дело не оставляют, ха!

«Реал Сосьедад», Хохлов, Захарян

— Почему всё-таки не закрепились в «Динамо»?

— Да в целом-то всё нормально было. Однако поступило предложение из «Реала Сосьедад». Захотелось поиграть в Испании. Грузин там ещё не было — первым я поехал. Но тогда у них жёсткий лимит на легионеров действовал: не больше четырёх человек из-за пределов ЕС в заявке и только три — на поле.

— Если не ошибаюсь, в Испанию вас прямо с тренировки выдернули?

— Так и было. На тренировке подошёл кто-то из руководства: «Есть предложение из Испании — поедешь?» — «Поеду». По-моему, все хотят поехать в Испанию: хорошая страна, сильный чемпионат. И условия нормальные были.

— А ещё — Хохлов, Янкаускас.

— Да-да, Дима и Эдгарас уже играли в «Реале Сосьедад». Языка я не знал — они помогали. Свободное время часто вместе проводили — отмечали Новый год, ещё что-то. Сан-Себастьян — очень красивый город. Думаю, лучшая в мире набережная там находится.

Георгий Деметрадзе в матче за «Реал Сосьедад» Фото: Getty Images

— «Реал Сосьедад» тогда большие деньги за вас заплатил — больше € 5 млн.

— По тогдашним меркам — да. Да и сейчас это немалые деньги. Зарплату испанцы тоже дали хорошую — больше, чем имел в Киеве. Естественно, что и ожидания от меня были большие. К сожалению, случилась травма — разорвался мениск. Новый тренер Тошак привёз одного или двух легионеров, и мне пришлось уехать. Многовато иностранцев стало.

— Сейчас операции по удалению мениска уже поставлены на поток.

— Мне тоже операцию сделали хорошо, но в колене начала скапливаться жидкость. Нога болела, два-три месяца не мог тренироваться.

— А ведь испанский футбол будто для вас создан.

— Да, но как-то не пошло. Испанский футбол не только техничный, но и достаточно сложный. Много сильных команд. Зато я потом ещё и на Украине стал лучшим бомбардиром.

— Сейчас в Сан-Себастьяне Захарян пытается закрепиться — следите?

— Конечно, слежу, смотрю игры. Захаряну пока чуть-чуть тяжеловато, идёт обкатка, но, думаю, должен вписаться. Он футболист талантливый. Ещё по играм за «Динамо» было видно, что Арсен — игрок высокого уровня. Понятно, что переключиться с российского чемпионата на испанский тяжеловато — всё-таки уровень другой. Но я верю, что Захарян сможет там закрепиться и проявит себя с наилучшей стороны. Надо потерпеть чуть-чуть.

Сёмин, Лоськов, Измайлов

— Ваш переход в «Локомотив» в 2002-м был ошибкой?

— Нет-нет. Я после травмы перешёл, зимой. Наверное, поэтому и не задержался в «Локо».

— Не сработались с Сёминым?

— Что вы! Сёмин — величайший тренер и прекрасный, правильный человек. Просто мне после травмы тяжело было. Только в этом дело. Потому что потом, набрав форму, я снова играл хорошо.

— Золотая медаль за сезон-2002 вам случайно не перепала?

— Нет, я же посреди сезона перешёл в «Аланию». Не мог же я предвидеть, что они станут чемпионами.

— Самые крутые парни в чемпионском «Локомотиве»?

— Лоськов, конечно. Очень классный футболист, лидер команды. Марат Измайлов тоже в порядке был.

— Не замечали за Маратом странностей?

— А в чём странность? Я что-то не заметил ничего такого.

— Говорили, мнительный очень: мог лечь спать здоровым, а наутро сказать, что не в состоянии играть.

— Видно, человека замучили травмы. Подробностей не знаю, так как мало пробыл в «Локо». Но футболистом Измайлов был классным.

Соблазны, пробки, зарплаты

— Трудно было в Москве сосредоточиться на футболе?

— Соблазнов везде хватает — и в Москве, и в Киеве. Но самая большая проблема — пробки. Трафик был такой, что можно было три-четыре часа с тренировки ехать домой! Представьте — столько времени сидеть неподвижно в машине. Водители к такому как-то привыкают, но футболисту — тяжело.

— Зато в «Алании» вы с первого матча снова начали забивать.

— Да-да, «Алания» — фартовая команда для меня. Я будто домой вернулся.

— Третий приход в «Аланию» точно был лишним?

— Наверное, да. Команда лежала на дне, и мы ничего не смогли поделать — вылетели. Кризисный год был.

— Где вам сложнее всего забивалось — в Грузии, России или на Украине?

— Конечно, в России и на Украине — уровень чемпионатов повыше, чем в Грузии. Защитники и там, и там жёстко играли. Я как-то подсчитал, что в то время 90-95% грузинских футболистов прошли через российскую или украинскую лигу. Для нас это были классные трамплины.

— Самые большие деньги где платили?

— В донецком «Металлурге».

— Неожиданно.

— Но это факт! В Донецке очень большие деньги платили, по тогдашним меркам — огромные. У меня выходило в два раза больше, чем в Киеве или «Сосьедаде». Клуб содержали Тарута и Мкртчан, амбиции были серьёзные. И команда собралась приличная: капитан команды Гоча Джамараули — сборная Грузии, Яя Туре — сборная Кот-д’Ивуара, Меликян — сборная Армении, Мендоса — сборная Перу. Два раза мы занимали третье место после «Шахтёра» и Киева.

Саакашвили, тюрьма, амнистия

— После окончания карьеры не думали стать тренером или агентом?

— Не-не-не, для тренерской работы у меня нервов не хватает. Это очень тяжёлое дело — не моё.

«Этот сумасшедший много невиновных пересажал»

— Когда заканчивали играть, как представляли себе будущее?

— Когда в 2010 году я приехал в Тбилиси, хотел подготовиться и ещё где-то поиграть. Но этот сумасшедший Саакашвили задержал меня. Больной!

— За что вы его так?

— Не то что я — 70% населения Грузии не любит его. Неадекватный человек. Негодяй. Весь народ пересажал, отнял имущество — за что его любить? Логично, что теперь человек сидит в тюрьме. Смешно слышать, что он невиновен.

— По делу сидит?

— По делу он должен сидеть в тюрьме, а не в двухкомнатной палате в больнице. Даёт по семь-восемь интервью, а говорят, что болен.

— Но выглядит, кажется, неважно?

— Косит. Уверен, что на самом деле он хорошо себя чувствует и здоров как бык. Сам построил тюрьмы — сам пусть и сидит.

— Тяжело вспоминать время, проведённое в заключении?

— Да, очень. Это было тяжёлое время не только для меня — для всей Грузии. Много людей пересажали в тюрьмы и лагеря. При Саакашвили с заключёнными жёстко поступали: били, издевались над людьми.

— Вас это тоже коснулось?

— Нет, но я своими глазами всё это видел.

«Ходил по камере: шесть метров туда, шесть — обратно»

— Как вас вообще угораздило попасть в эту историю?

— Попал как-то. Невиновен был, но посадили. Не хочу об этом вспоминать. 300 тысяч грузин тогда сидели.

— Реально были невиновны?

— Конечно. Когда власть поменялась и этого сумасшедшего убрали, я вышел как политзаключённый.

— И все обвинения были надуманными?

— Конечно, сфальсифицированными! Иначе меня бы не выпустили досрочно.

— Не лично же Саакашвили вас посадил?

— Так там же все были его ставленники — министр внутренних дел, прокуроры. И почти всех их потом тоже посадили. И этот тоже сидит.

— В чём у власти был интерес вас, футболиста, сажать?

— Не знаю. Может быть, запугать кого-то. Они хотели, чтобы я взял вину на себя.

— За что?

— За какие-то «воровские традиции». Хотели, чтобы я оговорил своих друзей. Я этих показаний не дал — и получил шесть лет.

— Кто-то в заключении начинает качаться, кто-то — запоем читать. Чем вы убивали время?

— Ходил по камере — шесть метров туда, шесть метров обратно. Слушал радио, читал газеты. Эти же негодяи даже телевизор заключённым не давали.

— Сколько в камере было человек?

— Шесть. По разным статьям люди сидели. Были и с тяжёлыми статьями — покушение на убийство, разбой, экономические преступления.

— Работать приходилось?

— Слушай, какая работа? Я что, рабочий? Кто хочет — пускай работает. Я не работал, нет.

Георгий Деметрадзе в матче за «Аланию» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Надзиратели знали, что вы знаменитый футболист? Делали поблажки?

— Как не знать, знали. Иногда делали поблажки, а иногда в карцер сажали.

— За что?

— Ну так… За шум. Формально за шум.

— Случались экстремальные ситуации, опасные для жизни?

— У меня лично не было, но других людей там очень сильно били. Просто так. Некоторые инвалидами становились.

— Сколько в итоге провели в тюрьме?

— Два года и шесть месяцев.

— На здоровье отразилось?

— Слава богу, всё нормально.

— Тюрьма сделала вас другим человеком? Пересмотрели свои взгляды на жизнь?

— Некоторые пересматривают — многое зависит от того, за что сидят. Но там же было большинство невиновных людей, и я в том числе. Потом по амнистии почти все освободились. Я, например, каким был человеком, таким и остался.

Россия — Украина

— Чем занимались после освобождения?

— В федерации работал.

— В «Википедии» вы до сих пор числитесь президентом «Торпедо» Кутаиси. Устаревшая информация?

— Не-не, это, наверное, в 1945-м было, ха-ха! Очень давно.

«Не должно быть такого между славянскими народами»

— На что вы живёте?

— Что-то было, что-то есть. Кручусь как могу. Живём, пока не жалуемся. Нормально.

— Сбережения с игровых времён остались?

— Какие-то остались, конечно.

— Каха Каладзе теперь большой человек?

— Конечно, мэр города.

— К нему теперь так просто не подойти?

— Каха — порядочный человек, со всеми встречается. Он лучший мэр Тбилиси в истории Грузии.

— По чьей версии?

— По версии населения Тбилиси. В рейтингах Каладзе всегда на первом месте.

— Русских в последние два года стало намного больше в Тбилиси?

— Очень много, да. В основном в Тбилиси и Батуми.

— Как местные относятся к «понаехавшим»?

— Нормально. Серьёзных инцидентов не было. Здесь очень много русских, украинцев живёт — и нормально ладят. Всё спокойно.

— Вам и Россия, и Украина одинаково небезразличны. Есть надежда, что всё это скоро кончится?

— Мне тоже очень больно об этом говорить. Я далёк от политики, но не должно такого происходить между славянскими народами — это же нонсенс! Дай бог, чтобы мир был.