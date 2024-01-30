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Георгий Деметрадзе: раньше в каждой команде России играли грузины

Георгий Деметрадзе: раньше в каждой команде России играли грузины
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Бывший нападающий «Алании», московского «Локомотива», киевского «Динамо», испанского «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал, почему владикавказский клуб пользовался большой популярностью у грузинских футболистов. Также Деметрадзе отметил, что раньше практически в каждом команде чемпионата России играли грузины.

«Очень большая заслуга в этом принадлежит Валерию Георгиевичу. Я уже не вспомню, когда в «Алании» не было грузин. Многие из той команды потом дошли до топ-клубов. Почти все играли в сборной Грузии. Очень хороший трамплин для карьеры был. Вообще в то время в чемпионате России в каждой команде играли грузины», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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