Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы

Известный российский полузащитник Денис Глушаков расторг контракт со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба костромского клуба. На данный момент следующая команда Глушакова не известна. Ранее сообщалось, что 37-летний футболист может продолжить карьеру в «Ростове».

«Спартак» благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе. Будем с интересом следить за дальнейшей карьерой Дениса», — говорится в сообщении «Спартака».

Глушаков выступал за «Спартак» Кострома с 20 сентября 2023 года. За это время полузащитник провёл за свою команду 577 минут в семи матчах и отметился одним голом. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тысяч.

На протяжении профессиональной карьеры Глушаков выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Спартак» Москва, «Ахмат», «Пари НН» и «Химки». Также хавбек провёл 57 матчей в футболке сборной России.