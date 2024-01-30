В агентстве нападающего Назона сообщили об интересе «Ахмата» к игроку

В агентстве нападающего софийского ЦСКА Дюкенса Назона сообщили, что грозненский «Ахмат» проявляет интерес к игроку.

«Ахмат» заинтересован в Назоне, как и другие клубы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сообщили в агентстве корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Назону 29 лет, он выступает за ЦСКА с 2022 года. Действующий контракт футболиста с софийским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 1,6 млн. «Ахмат» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства грозненцы сыграют с «Уралом» на домашней арене.