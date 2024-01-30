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«Он вернёт клубу былой уровень». Каземиро — о новом совладельце «Юнайтед» Рэтклиффе

«Он вернёт клубу былой уровень». Каземиро — о новом совладельце «Юнайтед» Рэтклиффе
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о новом совладельце «красных дьяволов» Джиме Рэтклиффе.

«Он уже представился нам. Я думаю, что с его менталитетом победителя и опытом он вернёт «Манчестер Юнайтед» на максимально возможный уровень. Мы очень хотим учиться и прогрессировать для того, чтобы вывести клуб на самые высокие позиции», — приводит слова Каземиро CNN.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что компания INEOS, председателем которой является британский миллиардер Рэтклифф, планирует продать бразильского футболиста. Ранее Рэтклифф приобрёл 25% акций «Манчестер Юнайтед», однако данная сделка находится на рассмотрении у английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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