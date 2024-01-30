Марокко — ЮАР: Боно, Мазрауи и Хакими — в стартовом составе на матч КАН

Сегодня, 30 января, пройдёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Марокко сыграет с национальной командой ЮАР. Игра пройдёт на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан Педро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

Марокко: Боно, Мазрауи, Агер, Хакими, Амалла, Унаи, Амрабат, Сес, Эн-Несири, Абде, Адли.

ЮАР: Уильямс, Мвала, Кекана, Морена, Мудау, Мокоена, Модиба, Зване, Ситхоул, Макгопа, Тау.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.