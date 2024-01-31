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«Лутон» разгромил «Брайтон» в 22-м туре английской Премьер-лиги, Адебайо оформил хет-трик

«Лутон» разгромил «Брайтон» в 22-м туре английской Премьер-лиги, Адебайо оформил хет-трик
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Кенилворт Роуд». В качестве главного арбитра игры выступил Роберт Джонс. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На первой минуте счёт открыл нападающий «Лутона» Элайджа Адебайо. На третьей минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник Чидози Огбене. На 42-й минуте Адебайо оформил дубль. На 56-й минуте Адебайо забил четвёртый мяч «Лутона» в матче, таким образом оформив хет-трик.

После 21 матча в чемпионате Англии «Лутон» набрал 19 очков и на текущий момент занимает 17-ю строчку. В свою очередь, после 22 туров АПЛ «Брайтон» заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
30 января 2024, вторник. 22:45 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
4 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Адебайо – 1'     2:0 Огбене – 3'     3:0 Адебайо – 42'     4:0 Адебайо – 56'    
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