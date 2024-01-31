«Лутон» разгромил «Брайтон» в 22-м туре английской Премьер-лиги, Адебайо оформил хет-трик

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Кенилворт Роуд». В качестве главного арбитра игры выступил Роберт Джонс. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На первой минуте счёт открыл нападающий «Лутона» Элайджа Адебайо. На третьей минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник Чидози Огбене. На 42-й минуте Адебайо оформил дубль. На 56-й минуте Адебайо забил четвёртый мяч «Лутона» в матче, таким образом оформив хет-трик.

После 21 матча в чемпионате Англии «Лутон» набрал 19 очков и на текущий момент занимает 17-ю строчку. В свою очередь, после 22 туров АПЛ «Брайтон» заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.