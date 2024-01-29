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«Тоттенхэм» предложит «Брайтону» одного из своих игроков как часть сделки по Фергюсону

«Тоттенхэм» предложит «Брайтону» одного из своих игроков как часть сделки по Фергюсону
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«Тоттенхэм» намерен заполучить нападающего «Брайтона» и сборной Ирландии Эвана Фергюсона. Об этом сообщает Football Espana. По информации источника, руководство «шпор» планирует обменять своего вингера Брайна Хиля на 19-летнего форварда с доплатой.

Хиль выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «шпор» 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.

Фергюсон, в свою очередь, провёл за «Брайтон» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Transfermarkt оценивает Фергюсона в € 65 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе Хиля в один из испанских клубов.

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