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«Кристал Пэлас» победил «Шеффилд Юнайтед», дважды отыгрываясь по ходу матча АПЛ

«Кристал Пэлас» победил «Шеффилд Юнайтед», дважды отыгрываясь по ходу матча АПЛ
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На первой минуте счёт открыл нападающий «Шеффилд Юнайтед» Бен Бреретон. На 17-й минуте полузащитник «орлов» Эберечи Эзе сравнял счёт в матче. На 20-й минуте хавбек «клинков» Джеймс Макэйти вновь вывел свою команду вперёд. На 27-й минуте Эзе оформил дубль. На 67-й минуте полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе забил третий гол своей команды, который стал победным в этом матче.

После 22 туров «Кристал Пэлас» набрал 24 очка и занимает 14-ю строчку. В свою очередь, после аналогичного количества игр в АПЛ «Шеффилд Юнайтед» заработал 10 очков и расположился на 20-м месте.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
30 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 2
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Бреретон – 1'     1:1 Эзе – 17'     1:2 Макэйти – 20'     2:2 Эзе – 27'     3:2 Олисе – 67'    
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