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Вингер «Кристал Пэлас» Олисе откажется от перехода в «Челси» ради «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Кристал Пэлас» Олисе откажется от перехода в «Челси» ради «Манчестер Юнайтед»
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Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе выбрал в качестве основного варианта для продолжения своей карьеры переход в «Манчестер Юнайтед», проявляющий интерес к 22-летнему футболисту. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, Олисе принял решение, что в случае предметного предложения по нему со стороны «Челси», который также активно интересуется футболистом, он откажет лондонскому клубу.

Подчёркивается, что французский футболист с детства болеет за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в нынешнем сезоне вингер принял участие в девяти матчах в АПЛ, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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