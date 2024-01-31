«Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» и поднялся на седьмое место в АПЛ

Сегодня, 31 января, завершился матч 22-го тура АПЛ, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, (Англия). Игра началась в 23:15 по московскому времени. «Ньюкасл» одержал победу со счётом 3:1.

На 32-й минуте швейцарский защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер открыл счёт встречи с передачи Кирана Триппьера. На 36-й минуте Шер оформил дубль, установив преимущество в два мяча. После перерыва «Ньюкасл» увеличил преимущество команды. Алекс Морено на 52-й минуте срезал мяч в собственные ворота. Окончательный счёт в матче установил Олли Уоткинс из «Астон Виллы». Ему ассистировал Леон Бэйли.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Ньюкасл» располагается на седьмом месте с 32 очками. «Астон Вилла» после поражения остаётся на четвёртой строчке с 43 очками.