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«Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» и поднялся на седьмое место в АПЛ

«Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» и поднялся на седьмое место в АПЛ
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Сегодня, 31 января, завершился матч 22-го тура АПЛ, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, (Англия). Игра началась в 23:15 по московскому времени. «Ньюкасл» одержал победу со счётом 3:1.

На 32-й минуте швейцарский защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер открыл счёт встречи с передачи Кирана Триппьера. На 36-й минуте Шер оформил дубль, установив преимущество в два мяча. После перерыва «Ньюкасл» увеличил преимущество команды. Алекс Морено на 52-й минуте срезал мяч в собственные ворота. Окончательный счёт в матче установил Олли Уоткинс из «Астон Виллы». Ему ассистировал Леон Бэйли.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Ньюкасл» располагается на седьмом месте с 32 очками. «Астон Вилла» после поражения остаётся на четвёртой строчке с 43 очками.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
30 января 2024, вторник. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Шер – 32'     0:2 Шер – 36'     0:3 Морено – 52'     1:3 Уоткинс – 71'    
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