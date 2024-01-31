«Ливерпуль» заинтересован в приглашении Зидана на пост главного тренера

Французский специалист Зинедин Зидан может вернуться к тренерской работе.

Как сообщает Todofichajes, руководство «Ливерпуля» заинтересовано в назначении Зидана на пост главного тренера команды. Отмечается, что представители «Ливерпуля» уже связались с окружением экс-тренера «Реала», чтобы выяснить, готов ли он поработать в АПЛ.

Напомним, 26 января главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет клуб по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Фанат «Ливерпуля» бросил бутылку в автобус «МЮ»: