Итальянский журналист назвал причину высокой результативности Миранчука в «Аталанте»

Журналист из Бергамо Эудженио Соррентино высказался о выступлениях российского полузащитника Алексея Миранчука в составе итальянской «Аталанты».

«Он обрёл стабильность. До этого он всегда виделся в «Аталанте» игроком эпизода, а вот во многих последних матчах Алексей приятно удивил плотной вовлечённостью. Ну а его левая нога всегда была мощным оружием: я с самого первого момента появления Миранчука в «Аталанте» считал и считаю его одним из самых техничных игроков в команде.

Своими последними матчами Миранчук доказал, что приносит много пользы «Аталанте». На него есть спрос, но Гасперини вполне может решить, что футболист ему необходим как минимум до конца сезона, ведь «Аталанта» выступает сразу в трёх турнирах — Серия А, Кубок Италии и Лига Европы. Матчей впереди много, график напряжённый. А летом тренерский штаб уже сделает выбор — попытаться продать полузащитника или предложить новый контракт», — приводит слова Соррентино «Известия».

Алексей Миранчук провёл 18 матчей за итальянскую «Аталанту» во всех официальных турнирах в нынешнем сезоне, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Россиянин перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.