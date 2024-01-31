Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальянский журналист назвал причину высокой результативности Миранчука в «Аталанте»

Итальянский журналист назвал причину высокой результативности Миранчука в «Аталанте»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист из Бергамо Эудженио Соррентино высказался о выступлениях российского полузащитника Алексея Миранчука в составе итальянской «Аталанты».

«Он обрёл стабильность. До этого он всегда виделся в «Аталанте» игроком эпизода, а вот во многих последних матчах Алексей приятно удивил плотной вовлечённостью. Ну а его левая нога всегда была мощным оружием: я с самого первого момента появления Миранчука в «Аталанте» считал и считаю его одним из самых техничных игроков в команде.

Своими последними матчами Миранчук доказал, что приносит много пользы «Аталанте». На него есть спрос, но Гасперини вполне может решить, что футболист ему необходим как минимум до конца сезона, ведь «Аталанта» выступает сразу в трёх турнирах — Серия А, Кубок Италии и Лига Европы. Матчей впереди много, график напряжённый. А летом тренерский штаб уже сделает выбор — попытаться продать полузащитника или предложить новый контракт», — приводит слова Соррентино «Известия».

Алексей Миранчук провёл 18 матчей за итальянскую «Аталанту» во всех официальных турнирах в нынешнем сезоне, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Россиянин перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.

Материалы по теме
Изящный гол Миранчука в Италии! Россиянин тащит «Аталанту» в Лигу чемпионов. Видео
Изящный гол Миранчука в Италии! Россиянин тащит «Аталанту» в Лигу чемпионов. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android