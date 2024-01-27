Изящный гол Миранчука в Италии! Россиянин тащит «Аталанту» в Лигу чемпионов. Видео

«Аталанта» находится в гонке за место в зоне Лиги чемпионов. Шансы есть у нескольких команд, но с точки зрения текущей формы бергамаски — одни из фаворитов. А ещё и Алексей Миранчук стал чаще подключаться к основе, помогая «Аталанте» результативными действиями. Прошедший матч с «Удинезе» стал отличным шансом Миранчуку забить, а бергамаскам — забрать три очка.

Алексей появился в стартовом составе «Аталанты». Россиянин вышел на позиции «десятки», откуда мог как творить сам, так и врываться в штрафную и наносить решающий удар. Однако на старте встречи Миранчук не участвовал в опасных атаках «Аталанты». Да и в целом хозяева не создавали огромного количества моментов. Первый хороший шанс на 12-й минуте получил форвард бергамасков Джанлука Скамакка. Однако мяч после его удара головой пролетел рядом со штангой. Затем всё тот же Скамакка снова пробил в касание, но голкипер «Удинезе» Окойе совершил сейв. В целом в первые 30 минут моментов больше и не было.

Зато по истечении получаса своё слово сказал Миранчук. «Аталанта» разыграла классную комбинацию, мяч в штрафной оказался у Алексея, и тот в касание пробил в дальний угол ворот. Миранчук забил второй гол в сезоне — и какой важный!

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После пропущенного гола «Удинезе» действовал агрессивнее, сильнее открывшись, но и создавая больше моментов. Однако команде из Удине в этом сезоне не везёт: несмотря на неплохой состав, она всего на очко опережает зону вылета. Да и оборона «Удинезе» страдает: 35 пропущенных мячей — один из худших показателей в Серии А.

Слабостью защиты гостей «Аталанта» снова воспользовалась на 45+1-й минуте. Бергамаски разыграли классную комбинацию: Де Кетеларе получил мяч, отдал пас на Скамакку, а тот пробил в нижний угол ворот. 2:0 — вопросы о победителе были сняты на 90%.

Джанлука Скамакка Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Если первый тайм получился красочным, с двумя голами, кучей неплохих моментов, то второй вышел скучным. Сложно вспомнить по-настоящему крутой хайлайт. Миранчук провёл на поле 87 минут, его заменили уже в самой концовке.

«Аталанта» после победы поднялась на четвёртое место в Серии А, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. Да, «Фиорентина» и «Лацио» в теории могут сместить бергамасков, но амбиции команда Гасперини показывает. Кстати, в следующем туре «Аталанта» сыграет как раз с «Лацио». Однако радует и то, что Миранчук становится не просто игроком основы, но и одним из лидеров команды. Хотя ещё недавно шли разговоры, что ему пора покинуть «Аталанту».