«Наши задачи максимальные». Георгий Зотов — о борьбе «Крыльев» за бронзу РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов рассказал, насколько реально самарскому клубу побороться за бронзовые медали чемпионата России.

«Наши задачи максимальные. Хотим занять как можно выше место в таблице. К сожалению, к концу первой части чемпионата мы скатились на шестую строчку, и сейчас надо будет исправлять ситуацию и возвращаться обратно в лидирующую группу. Тренерский штаб нацеливает нас на медали. А как по-другому? Если не ставить перед собой высоких задач – ничего не получится», — приводит слова Зотова «Евро-футбол.Ру».

После 18 туров «Крылья Советов занимают шестое место в РПЛ с 29 очками. На третьем место расположилось московское «Динамо» (32 очка).

Первый матч после возобновления чемпионата «Крылья» проведут в гостях с «Ростовом». Встреча состоится 1 марта.