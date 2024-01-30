«Лацио» заинтересован в трансфере Гарре. Клуб готов предложить «Крыльям» € 8 млн

Итальянский «Лацио» заинтересован в трансфере футболиста самарских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Итальянский клуб имеет сильный интерес к вингеру и готов предложить за него € 8 млн», — добавил источник «Чемпионата».

Гарре перебрался в «Крылья Советов» в январе 2023 года из аргентинского «Расинга», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский футболист сыграл за самарцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. При этом Бенхамин имеет контракт с «Крыльями Советов» до лета 2026 года, а его рыночная стоимость составляет € 8 млн.