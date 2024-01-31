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«Порту» отказался продавать Вендела Силву в ЦСКА

«Порту» отказался продавать Вендела Силву в ЦСКА
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«Порту» ответил отказом на предложение московского ЦСКА о приобретении нападающего Вендела Силвы в размере € 2,5 млн. Об этом сообщает World of Football в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на издание A Bola.

Вендел выступает за вторую команду «Порту» во втором португальском дивизионе. В нынешнем сезоне он забил 12 голов и является вторым лучшим бомбардиром внутреннего первенства. Кроме того, на счету 23-летнего бразильца восемь результативных передач.

ЦСКА завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице. Красно-синие набрали 28 очков в 18 матчах. В следующей игре в рамках чемпионата России подопечные Владимира Федотова сыграют с «Оренбургом» на домашней арене.

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