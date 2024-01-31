«Пари НН» — «Родина»: стартовые составы команд на контрольный матч
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В контрольном матче встретятся «Пари Нижний Новгород» и московская «Родина». Команды будут играть на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 15:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
31 января 2024, среда. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Не начался
Родина
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовые составы команд:
«Родина»: Корякин, Сокол, Клещенко, Юдинцев, Ориньо, Маркитесов, Ната, Шильцов, Султонов, Адеола, Турищев.
«Пари Нижний Новгород»: Кукушкин, Карапузов, Александров, Каккоев, Глущенков, Боженов, Ермаков, Майга, Марадишвили, Кухарчук, Боселли.
«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. «Родина» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Москвичи заработали 28 очков за 20 матчей.
Комментарии
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