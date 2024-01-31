Сборная России сыграет с Сербией 21 марта в Москве

Пресс-служба сборной России в социальных сетях анонсировала проведение товарищеского матча с национальной командой Сербии. Встреча состоится 21 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«50 дней до матча Россия – Сербия! Ждём дружеской встречи с братьями», — написано в сообщении.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).