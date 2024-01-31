Созин: побольше бы таких игр, как с Сербией. И хочется увидеть состав с нашими легионерами

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о грядущем товарищеском матче сборной России с сербской национальной командой, который состоится 21 марта.

«Людям, которые договорились, что сборная Сербии сыграет с Россией в Москве, можно только аплодировать. Это следующий топ-соперник после Камеруна, участник чемпионата мира, летом – участник Евро. Это хорошая работа от РФС, побольше бы таких игр. С кем играть? Да с командами Южной Америки. Бразилия – это дорого даже для РФС, а вот Колумбия или Венесуэла – команды уровня Сербии, с ними было бы интересно.

И ещё важный момент: Карпину, конечно, виднее, но хотелось бы усилить сильнейший состав. Без экспериментов. А заодно, чтобы сыграли все наши легионеры: не только Головин, но и Миранчук, Кузяев и Захарян. Пусть это будет состав сборной России, который она наигрывала бы на Евро», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».