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Газзаев: Сербия — команда европейского уровня, для сборной России это очень важно

Газзаев: Сербия — команда европейского уровня, для сборной России это очень важно
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о сборной Сербии, с которой российская национальная команда проведёт товарищеский матч 21 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Очень хорошо, что наша сборная сейчас имеет такого спарринг-партнёра. Это команда европейского уровня, что важно. Надо отметить РФС, который находит возможность играть с командами такого уровня. Для нашей сборной это очень важно. Это даёт мотивацию и стимул.

Александр Чеферин недавно выступил, чтобы молодёжная сборная России участвовала в турнирах, а европейская сборная сыграет товарищеский матч с нашей основной командой. Это хорошая тенденция. Надеюсь, что она сохранится», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

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