Дмитрий Булыкин: матч с Сербией — это способ проверить уровень наших сборников

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сербии. Встреча состоится 21 марта в Москве.

«Для нашей сборной все матчи важны. Учитывая высокий уровень сборной Сербии, я думаю, что будет интересный матч. В таком матче есть где себя проявить. Все настроятся хорошо и, надеюсь, покажут хорошую игру.

Жду хорошей игры и голов. Ну и, конечно, победы нашей сборной, потому что Сербия — очень сильная сборная. Отличный способ проверить уровень наших сборников. Точно будет ажиотаж вокруг матча, болельщики соскучились по футболу. Всё-таки хочется победы нашей сборной в предстоящем матче», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).