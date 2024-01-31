Непомнящий: матч между Россией и Сербией станет праздником

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сербии. Встреча состоится 21 марта в Москве.

«Несомненно, сборная Сербии — крутой соперник для нас, её футболисты выступают в серьёзных клубах и лигах. Эта игра станет неким праздником. Я сразу же вспоминаю матч с Камеруном, который был очень здорово организован.

Изменит ли данная игра отношение к нашему футболу в мире в случае его успешного проведения? К сожалению, мы сейчас с трудом находим соперников, но, с другой стороны, эта встреча должна помочь нам со странами БРИКС, к которым мы всё ближе и ближе, а также с государствами Африки и Латинской Америки», — приводит слова Непомнящего RT.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).