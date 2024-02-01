«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брентфорда» в матче АПЛ

Завершился матч 22-го тура АПЛ, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Игра началась в 22:30 по московскому времени. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 3:2.

Матч для «шпор» начался неудачно — лондонская команда пропустила уже на 15-й минуте. Однако в самом начале второго тайма «Тоттенхэму» удалось переломить ход игры. Сперва на 48-й минуте равенство на табло восстановил защитник Дестини Удоджи. А ещё спустя 47 секунд голом отметился вингер «шпор» Бреннан Джонсон.

На 56-й минуте форвард хозяев Ришарлисон забил ещё один мяч. На него «Брентфорд» сумел ответить только одним голом на 67-й минуте. Отличился отбывший восьмимесячную дисквалификацию Айван Тони. Матч так и завершился — 3:2.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте с 43 очками. «Брентфорд» находится на 15-й строчке, в активе команды 22 очка после 21 матча.