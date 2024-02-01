Гол Депая в компенсированное время принёс «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»

Сегодня, 1 февраля, проходил матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Игра началась в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 45-й минуте Рейнилду Мандава вывел хозяев вперёд. Защитник «Атлетико» забил с передачи Родриго Рикельме. Гости ответили точным ударом в исполнении Альваро Гарсии – ему ассистировал Пеп Чаварриа. В компенсированное время Мемфис Депай принёс хозяевам победу.
На данный момент после 22 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице с 47 очками. «Райо Вальекано» после 22 проведённых игр находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.
- 1 февраля 2024
-
02:19
-
02:05
-
02:04
-
01:42
-
01:13
-
01:01
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:50
-
00:48
-
00:42
-
00:35
-
00:34
-
00:31
-
00:30
-
00:25
-
00:02
- 31 января 2024
-
23:55
-
23:55
-
23:52
-
23:51
-
23:43
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:28
-
23:13
-
23:10
-
23:04
-
22:55
-
22:52
-
22:45
-
22:43