Гол Депая в компенсированное время принёс «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»

Сегодня, 1 февраля, проходил матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Игра началась в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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На 45-й минуте Рейнилду Мандава вывел хозяев вперёд. Защитник «Атлетико» забил с передачи Родриго Рикельме. Гости ответили точным ударом в исполнении Альваро Гарсии – ему ассистировал Пеп Чаварриа. В компенсированное время Мемфис Депай принёс хозяевам победу.

На данный момент после 22 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице с 47 очками. «Райо Вальекано» после 22 проведённых игр находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.