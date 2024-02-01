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Гол Депая в компенсированное время принёс «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»

Гол Депая в компенсированное время принёс «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»
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Сегодня, 1 февраля, проходил матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Игра началась в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На 45-й минуте Рейнилду Мандава вывел хозяев вперёд. Защитник «Атлетико» забил с передачи Родриго Рикельме. Гости ответили точным ударом в исполнении Альваро Гарсии – ему ассистировал Пеп Чаварриа. В компенсированное время Мемфис Депай принёс хозяевам победу.

На данный момент после 22 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице с 47 очками. «Райо Вальекано» после 22 проведённых игр находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.

Испания - Примера . 20-й тур
31 января 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Мандава – 35'     1:1 Гарсия – 42'     2:1 Депай – 90'    
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