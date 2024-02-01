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Беллингем назвал свой любимый гол в «Реале»

Беллингем назвал свой любимый гол в «Реале»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, какой из собственных голов ему нравится больше всех.

«Каков мой любимый гол? Первый гол в матче с «Барселоной». Думаю, на данный момент это лучший мяч, который я забивал», – приводит слова Беллингема Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, что Джуд Беллингем отметился дублем в октябрьском матче Ла Лиги с «Барселоной». Та встреча завершилась победой «Реала» – 2:1.

Отметим, 20-летний англичанин перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 26 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.

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