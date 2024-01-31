Клопп высказался о сорвавшихся переходах полузащитников в летнее трансферное окно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверие матча с «Челси» прокомментировал срыв сделок по трансферам центральных полузащитников в летнее трансферное окно 2023 года.

«Мы интересовались Джудом Беллингемом, но потом поняли, что этого не произойдёт, поскольку у нас не будет денег ни на что другое.

Затем внезапно вышла ситуация, когда два наших центральных полузащитника покинули клуб. Нам было необходимо подписывать игроков на замену. Тогда мы подумали, что, возможно, мы могли бы сыграть Кайседо. Он уже играл с Мак Аллистером раньше. Мы попробовали пригласить его, но у него уже было эмоциональное соглашение с «Челси» и Почеттино. У Ромео Лавии были свои причины не переходить к нам.

Всё в порядке. Тогда мы нашли наше лучшее решение. Нам повезло, и мы нашли Ватару», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Отметим, что в связи со срывом переходов Кайседо и Лавии летом 2023-го, «Ливерпуль» оформил трансфер Ватару Эндо из «Штутгарта». По информации интернет-портала Transfermarkt, за 30-летнего японца «красные» заплатили около € 20 млн.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за клуб японский опорный полузащитник провёл 24 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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