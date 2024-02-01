Юран: «Пари НН» ожидает одного-двух квалифицированных новичков, это будут иностранцы

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о трансферных планах клуба на текущую зиму. По его словам, состав нижегородцев пополнят ещё минимум один-два квалифицированных новичка. С большой долей вероятности это будут иностранные футболисты.

«Неудачные результаты „Пари НН“ в гостевых матчах? Всё будет хорошо, мы это изменим. Просто была нехватка более креативных футболистов, которые могли играть в атаку. Мы сейчас активно работаем над трансферами, ожидаем ещё минимум одного‑двух более квалифицированных футболистов. Скорее всего, это будут иностранцы. Ранее к нам пришли Марадишвили и Ермаков, команда постепенно преобразовывается», — сказал Сергей Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».