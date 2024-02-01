Отец Севикяна отреагировал на резкие слова Юрана о трансфере сына в «Ференцварош»

Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, отреагировал на резкие слова главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана о трансфере сына в «Ференцварош». Ранее Юран заявлял, что не считает Севикяна потерей для команды и что игрок сделал неправильный выбор.

«Читал высказывания Юрана — не только последние, но и в течение сезона. В какой-то момент все эти комментарии, косвенные выпады, что «игрок ещё не знает, как к мячу подойти», и советы через прессу начали иметь отрицательный эффект. Их стало слишком много. Потом в своих высказываниях Юран начал упоминать и моё имя. Эдгар уважает свою семью, поэтому большой вопрос, какие эмоции и реакцию с его стороны Юран хотел вызвать этой репликой. В любом случае у него это получилось.

Мы с Сергей Николаевичем не знакомы лично, ни разу не общались. Наверное, он сделал какие-то выводы, опираясь на мнения окружающих его людей из футбольного мира. Всё это эмоции. Думаю, если когда-нибудь нам предоставится возможность познакомиться лично, мы пообщаемся, и он поймёт, что ошибался.

По поводу его взгляда на наше решение — не хочу вступать в дискуссию. Он вроде ранее говорил, что для начала нужно переходить в крепкий средний европейский клуб, чтобы получать игровую практику. Мы последовали его совету. Я искренне переживал и буду переживать за команду. Надеюсь, у Юрана всё получится, желаю ему удачи!» — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.