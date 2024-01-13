Юран: об уходе Севикяна из «Пари НН» я узнал из прессы. Как понимаю, это не его решение

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал информацию о переходе полузащитника команды Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«Обычно в таких случаях футболист подходит и ставит в известность тренера: «Хочу поехать, попробовать». А у нас с Эдгаром до сих пор даже разговора не было. Он приехал на сборы, спокойно тренировался — и вдруг такая новость. О его уходе я узнал из прессы. Подробности выяснял у генерального директора и председателя совета директоров.

Как я понимаю, это не игрока решение. Вокруг этого перехода сейчас много шума, но ничего страшного для нас не произошло. Все пишут: потеря, а я считаю, что никакой потери нет. Севикян концовку чемпионата перед зимней паузой слабенько провёл. А у нас сейчас футболисты пришли даже получше», — сказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Севикян пройдёт медицинское обследование в венгерском «Ференцвароше» в ближайшие дни.