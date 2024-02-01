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Абаскаль: Угальде — не Николсон и Бальде. Мы закрыли нашу линию атаки и довольны этим

Абаскаль: Угальде — не Николсон и Бальде. Мы закрыли нашу линию атаки и довольны этим
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о костариканском новичке красно-белых Манфреде Угальде.

«Один плюс один — будет два. Угальде — не Николсон и Бальде. Это другой игрок. Я не жалею о том, что отпустил двух форвардов тогда. Сейчас мы закрыли нашу линию нападения и довольны этим», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил в понедельник, 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн. «Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на пятом месте, набрав 30 очков.

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