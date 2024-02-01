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Абаскаль высказался о результатах красно-белых в этом сезоне

Абаскаль высказался о результатах красно-белых в этом сезоне
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что все оценки его команде нужно выносить только по завершении нынешнего сезона.

«Все оценки по результату должны выноситься в конце сезона. Сейчас никто не выиграл титул, не вылетел в Первую лигу — результаты могут быть разные. Посмотрим в конце сезона», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде. Игра состоится в начале марта. Гильермо Абаскаль возглавил московский «Спартак» летом 2022 года.

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