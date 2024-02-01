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Агент Виллаш-Боаша допустил, что однажды португалец вернётся в Россию

Агент Виллаш-Боаша допустил, что однажды португалец вернётся в Россию
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Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, допустил, что однажды португальский специалист вернётся в Россию.

«У Андре всё хорошо, он готовится к выборам на пост президента «Порту». Сейчас он не готов возвращаться к тренерской работе. Россия? Он всегда с особой теплотой вспоминает время, проведённое там. В футболе всё может быть», — приводит слова Гонсалвеша издание «РБ Спорт».

Напомним, Виллаш-Боаш работал с «Зенитом» с 2014 по 2016 год. Под руководством португальца сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Кубок страны и Суперкубок. После ухода из «Зенита» Андре возглавил китайский «Шанхай». Последним клубом в тренерской карьере 46-летнего специалиста остаётся французский «Марсель», из которого он ушёл в 2021 году.

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