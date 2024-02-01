«Я Джуд, не пытаюсь быть кем-то ещё». Беллингем — о своём игровом стиле

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, каким образом возник его уникальный стиль игры.

«Я сочетаю в себе разные игровые качества ещё со времен выступления за «Бирмингем». Мне никогда не приходилось кого-то копировать. Я – это я, я – Джуд. Не пытаюсь быть кем-то ещё. В любом матче у меня есть определённая роль на поле и конкретные задачи. Но для меня самое главное, чтобы команда играла на высшем уровне», — приводит слова Беллингема Marca.

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Напомним, 20-летний англичанин перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 26 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.