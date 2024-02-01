Роналду находится на трибунах на товарищеском матче «Аль-Насра» с «Интер Майами» с Месси

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду находится на трибунах на товарищеском матче с американским «Интер Майами» (1:0) с Лионелем Месси, который проходит в данный момент.

Фото: Кадр из трансляции

Уже на четвёртой минуте Марсело Брозович слева отыграл в штрафную на Отавио, который двинулся к центру и неотразимо пробил сходу в дальний угол и вывел «Аль-Наср» вперёд.

Напомним, ранее саудовский «Аль-Наср» огласил свой состав и звёздного нападающего команды Криштиану Роналду не оказалось в заявке на товарищеский матч. Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. Сообщалось, что «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста. При этом нападающий «Интер Майами» Лионель Месси начнёт матч на скамейке запасных.