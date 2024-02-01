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«Даллас» подписал нападающего Мусу, которым интересовался «Спартак»

«Даллас» подписал нападающего Мусу, которым интересовался «Спартак»
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«Даллас» подписал нападающего Петара Мусу, которым интересовался московский «Спартак». Американский клуб заплатил португальской «Бенфике» € 10 млн плюс € 3 млн будут выплачены в качестве бонусов.

Фото: ФК «Даллас»

Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые хотели получить хорвата в зимнее трансферное окно. Потенциальный переход Петара оценивался португальцами в € 10 млн.

25-летний Муса является игроком «Бенфики» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с лиссабонской командой рассчитано до июня 2027-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского футболиста в € 8 млн. В нынешнем сезоне Петар провёл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, где отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.

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