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Американский «Даллас» подпишет Мусу из «Бенфики», которым интересовался «Спартак»

Американский «Даллас» подпишет Мусу из «Бенфики», которым интересовался «Спартак»
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Американский «Даллас» подпишет нападающего португальской «Бенфики» Петара Мусу, которым интересовался московский «Спартак», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы договорились об устном соглашении по трансферу в размере € 10 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов. Медицинское обследование назначено в первые дни следующей недели после чего будет подписан контракт.

Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые хотели заполучить хорвата в зимнее трансферное окно. Потенциальный переход Петара оценивался португальцами в € 10 млн.

25-летний Муса является игроком «Бенфики» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с лиссабонской командой рассчитано до июня 2027-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского футболиста в € 8 млн. В нынешнем сезоне сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, где отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.

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