«Вулверхэмптон» — «МЮ»: команды обменялись голами в середине второго тайма

В эти минуты проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмтоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. Матч начался в 23:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Манкунианцы вышли вперёд уже на пятой минуте матча. Голом отметился Маркус Рашфорд, откликнувшийся на передачу Расмуса Хойлунда. Спустя 18 минут отличился уже сам датчанин.
На 68-й минуте «волкам» удалось отквитать один мяч. Отличился вингер Пабло Сарабия с пенальти. Однако почти сразу же забитым мячом ответил Скотт Мактоминей — 3:1 в пользу «МЮ».
После 21 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» заработал 29 очков и расположился на 11-й строчке.
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