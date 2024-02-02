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Хетафе — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Хетафе» — «Реал» Мадрид: Хоселу оформил дубль

«Хетафе» — «Реал» Мадрид: Хоселу оформил дубль
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Сегодня, 1 февраля, проходит перенесённый матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Хетафе» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Игра начался в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте Лукас Васкес на правом фланге получил пас от Федерико Вальверде, ушёл на рывке от опекавшего его защитника и навесил на линию вратарской. Голкипер не стал выходить, а Хоселу перевисел защитника и головой расстрелял ворота. На 56-й минуте Джуд Беллингем в середине поля придержал атаку, дождался подключения Ферлана Менди и отдал ему на ход. Ферлан ушёл от опекуна и покатил на Винисиуса Жуниора, который нашёл передачей на радиусе штрафной Хоселу. Нападающий мадридцев поймал на встречном движении защитника, ушёл чуть левее и низом точно пробил в дальний угол.

Испания - Примера . 20-й тур
01 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 14'     0:2 Хоселу – 56'    
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент после 21 сыгранного матча испанской Примеры «Хетафе» располагается на 10-м месте с 29 очками. Мадридский «Реал» находится на второй строчке с 54 очками.

Турнирная таблица Примеры сезона-2023/2024
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