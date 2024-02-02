«Хетафе» — «Реал» Мадрид: Хоселу оформил дубль

Сегодня, 1 февраля, проходит перенесённый матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Хетафе» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Игра начался в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте Лукас Васкес на правом фланге получил пас от Федерико Вальверде, ушёл на рывке от опекавшего его защитника и навесил на линию вратарской. Голкипер не стал выходить, а Хоселу перевисел защитника и головой расстрелял ворота. На 56-й минуте Джуд Беллингем в середине поля придержал атаку, дождался подключения Ферлана Менди и отдал ему на ход. Ферлан ушёл от опекуна и покатил на Винисиуса Жуниора, который нашёл передачей на радиусе штрафной Хоселу. Нападающий мадридцев поймал на встречном движении защитника, ушёл чуть левее и низом точно пробил в дальний угол.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

На данный момент после 21 сыгранного матча испанской Примеры «Хетафе» располагается на 10-м месте с 29 очками. Мадридский «Реал» находится на второй строчке с 54 очками.