Рюдигер получил травму после столкновения с Гринвудом

Продолжается перенесённый матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Хетафе» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер получил повреждение по ходу первого тайма матча. Немец столкнулся с форвардом «Хетафе» Мэйсоном Гринвудом и травмировал колено. В результате игрок обороны был вынужденно заменён уже после перерыва, на 46-й минуте — вместо него вышел полузащитник Эдуардо Камавинга, а в центр обороны опустился ещё один хавбек — Орельен Тчуамени. Стоит отметить, что на данный момент степень серьёзности травмы Рюдигера неизвестна.

В нынешнем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.