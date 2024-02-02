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Луис Энрике ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе в «ПСЖ»

Луис Энрике ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе в «ПСЖ»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался относительно будущего французского нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Говорил ли он мне что-то о своем будущем? Нет», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Мбаппе присоединился к «ПСЖ» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. «Реал» планирует подписать француза свободным агентом. В нынешнем сезоне Килиан сыграл 27 матчей с учётом всех соревнований, забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.

«Пари Сен-Жермен» располагается на первой строчке французской Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 44 очка в 19 матчах.

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