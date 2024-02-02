Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шабаб Аль-Ахли — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» заинтересован в приобретении Рашфорда из «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» заинтересован в приобретении Рашфорда из «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может покинуть команду.

Как сообщает Football Insider, лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах 26-летнего футболиста. «Канониры» попытаются подписать Рашфорда после окончания текущего сезона. Отмечается, что будущее игрока в «Манчестер Юнайтед» остаётся под вопросом после его проблем с дисциплиной.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Рашфорда на € 764 тыс. за участие в вечеринке. В нынешнем сезоне игрок провёл 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы АПЛ с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» с 51 очками.

Материалы по теме
Скандал с Рашфордом — олицетворение всего сезона «МЮ»
Скандал с Рашфордом — олицетворение всего сезона «МЮ»

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android