«Арсенал» заинтересован в приобретении Рашфорда из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может покинуть команду.

Как сообщает Football Insider, лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах 26-летнего футболиста. «Канониры» попытаются подписать Рашфорда после окончания текущего сезона. Отмечается, что будущее игрока в «Манчестер Юнайтед» остаётся под вопросом после его проблем с дисциплиной.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Рашфорда на € 764 тыс. за участие в вечеринке. В нынешнем сезоне игрок провёл 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы АПЛ с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» с 51 очками.

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