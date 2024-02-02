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Шалимов назвал основные причины спада в игре и результатах «Зенита»

Шалимов назвал основные причины спада в игре и результатах «Зенита»
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Бывший полузащитник «Спартака», «Интера», сборной России, экс-тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов назвал основные причины спада в игре и результатах «Зенита» в этом сезоне. Сегодня, 2 февраля, Шалимову исполняется 55 лет.

«Зениту» очень сложно заменить Малкома. Кузяева — тоже непросто. С Венделом вдобавок возникла непростая ситуация: то приезжает, то не приезжает. Именно тогда «Зенит» много очков растерял. Сказать, что они пресытились, я точно не могу», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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