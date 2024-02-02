«Даже хорошо, что из «Спартака» никто не радует». Серьёзный разговор с Шалимовым на юбилей

Чемпиону СССР в составе «Спартака» и одному из самых крутых легионеров в истории России (Серия А помнит!) исполнилось 55. Но даже в юбилей Игорь Шалимов предпочитает говорить не о себе, а о футболе. Причём обстоятельно, с глубоким погружением в тему. Оттого и интервью у нас получилось не слишком праздничное — зато познавательное.

«У Титова, Аленичева глаза горят, а я наигрался»

— 55 — красивая цифра, Игорь Михайлович?

— Красивая. Возраст – это опыт. Чем больше ты проходишь и проживаешь различных ситуаций, тем опытнее становишься. Бывают хорошие моменты и успех, а бывают сложные, и всё это в комплексе мы называем опытом. В 55 его уже достаточно, если говорить про жизнь и про футбол. Сил много, и настроение боевое, поэтому смотрим вперёд.

— Какие эмоции вызывает очередной юбилей?

— Грусти нет, потому что в каждом возрасте ты думаешь, что всё познал. Ты идёшь по этому пути, где-то ошибаешься, но точно не сидишь и не думаешь: «О, мне 55, а вчера было 40, совсем недавно в футбол играл». Бывает ощущение, что всё летит очень быстро, а бывает наоборот: оглядываешься назад и думаешь: «Как же долго это тянется». Всегда по-разному ощущаешь время.

— Не нашёл вас на командном фото с матча в честь Романцева — неужели не позвали?

— Я приехал. Олег Иванович лично всех обзванивал и приглашал. Но я не играю после операции на тазобедренном суставе. Нужно держать себя в форме, а для того, чтобы делать это в моём возрасте, надо как минимум двигаться. После операции особенно важно, чтобы мышцы в ногах были хорошие. Для этого надо ходить в зал, но в зал я ходить не люблю.

— Давно оперировались?

— Давно. Опасная вещь на самом деле. Я не знаю, кто из футболистов делал операции на тазобедренный сустав и потом двигался уверенно, с настроением и желанием, не боясь как-то не так приземлиться. А потом — есть ощущение, что я и так переиграл или наигрался. Я вижу, как играют Титов, Аленичев, ребята помладше. У них желание есть, глаза горят. У меня такого нет. Потихоньку смирился с мыслью, что на поле больше не выхожу. Посмотрел матч зрителем.

— Как прошёл банкет?

— У Олега Ивановича друзей много, поэтому и тосты звучали душевные. Было видно, как к нему люди относятся, уважают. Все, кто имеет отношение к «Спартаку», кто с ним играл, кого он тренировал. Обстановка была самая душевная.

— Мне кажется, даже у тех, с кем Романцеву приходилось прощаться, сегодня обид не осталось.

— С годами всё проходит. Когда так долго тренируешь команду и тебе надо выигрывать, конечно, бывают сложные ситуации с заслуженными игроками. Рано или поздно они должны уходить, а их места занимать другие. Конечно, это непростая ситуация. Я думаю, что и сам Олег Иванович в такие моменты переживал. На самом деле, жёстких решений было не так много, но их надо было принимать. Обиженных я сейчас не вижу и не знаю, хотя ситуации бывали разные. Обиды могли быть давно, но сейчас это всё ушло. Все относятся к Романцеву с огромным уважением.

Игорь Шалимов в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мне странно слышать что-то негативное про «Матч ТВ»

— Как проходит стандартный день временно бескомандного тренера?

— По-разному. Есть семья, смотрю футбол, хожу на «Матч ТВ». Футбол в любом случае большую часть жизни занимает, даже если сейчас не работаешь, без него всё равно никуда. Надо уделять время, думать, смотреть, об этом говорить. В остальное время занимаюсь обычными бытовыми вещами.

— Телевидение для вас сейчас — это работа, приятное времяпрепровождение или возможность напомнить о себе?

— Мне странно слышать что-то негативное про «Матч ТВ». Есть такое отношение у какой-то группы людей. Не всех туда приглашают. Какой у меня может быть мотив, чтобы не пойти и не обсудить футбол в прямом эфире? Я минусов не вижу, поэтому с удовольствием принимаю эти приглашения, хожу, мне интересно. Чтобы говорить о каких-то играх, их надо посмотреть, поэтому и на это время уходит. Вообще, когда говоришь с журналистами, надо держать себя в тонусе, это важно, на мой взгляд. Мне интересно, я получаю от этого удовольствие.

— Я знаю как минимум пару известных футболистов, которым не нужно смотреть матчи, чтобы давать комментарии по ним. Это явно не про вас?

— Можно, конечно, рассуждать, посмотрев просто моменты, но мне так некомфортно. Поэтому я смотрю чемпионат России в полном объёме — без преувеличения, по восемь матчей в туре. Я даже европейский футбол не могу обсуждать, не посмотрев игру. Несколько раз честно говорил: «Я не могу прийти, потому что не видел матч».

— С кем из коллег-экспертов вам реально интересно дискутировать?

— Дискуссий особых нет, но есть разные люди. У Володьки (Быстрова. — Прим. «Чемпионата»), к примеру, свой подход. Есть Влад Радимов. Кто-то поспокойнее, кто-то поэмоциональнее. Я ко всем уважительно отношусь, стараюсь следить за тем, что говорю, и особо в дискуссии не вступаю, особенно в споры.

«Говорят, что в России всё плохо и запущено, но в Европе тоже много тоскливых матчей»

— Когда в последний раз получали удовольствие от матча РПЛ?

— С таким же успехом можно спросить, когда в последний раз я получал удовольствие от Серии А. Говоря про удовольствие, чаще всего подразумевают атакующую, открытую игру с множеством моментов. Но вот, например, «Интер» — «Ювентус» мне было очень тяжело смотреть, хотя это топ-чемпионат и две топ-команды. Я не смотрю футбол как болельщик. Я смотрю на тактические вещи. Но именно в плане зрелищности этот матч болельщикам вряд ли понравился. У нас тоже есть команды, чьи игры сложно смотреть, если только ты не их болельщик. А когда наблюдаешь как тренер, обращаешь внимание на другие вещи.

— Какие?

— Если две команды наверху играют, это одна история. Если за выживание борются — другая. А когда верх играет с низом — вообще третья. Ты примерно понимаешь, какой будет игра, как она выстраивается с одной и с другой стороны. Я ни за кого не болею, поэтому в любой игре могу увидеть какие-то вещи, по которым для себя делаю выводы.

Грустных игр на самом деле масса не только в нашем чемпионате. А ярких — не так много даже в европейских чемпионатах. Такие бывают в Англии, когда играют топы и переходят в открытый футбол. Но встречаются и противоположные случаи, причём с участием тех же команд. Раз на раз не приходится.

Я смотрю по-тренерски, как команда ведёт себя в позиционной обороне, как уходит в быструю атаку, как не пропускает при быстрых атаках, выход со своей половины поля, владение мячом и так далее. Я не могу просто сесть и болеть за какую-то команду, наслаждаться. Конечно, бывают более красивые и зрелищные игры, но я и те, и другие смотрю с одинаковым интересом. Не устаю.

— Видите свежие тренерские идеи в РПЛ?

— Смотря какую команду мы берём. Ведь тренерские идеи – это расположение, как команда играет по конкретной схеме. Я таким много занимался, думал, говорил, делал. Схема, на мой взгляд, важна, и каждый тренер использует разные, чтобы переиграть соперника. Я вижу, как накладывается схема, когда зеркалят, чтобы не дать сопернику что-то создать.

Некоторые тренеры по ходу чемпионата меняют схему в зависимости от соперника. Но есть Федотов, который никогда её не меняют. Идеи зависят от того, за что борется команда, где она находится, а также от соперника, насколько ты можешь быть гибким.

Идея – это, наверное, стиль команды. Если взять пять последних команд у нас в чемпионате, то большинство из них вынуждены играть с тремя центральными защитниками, чтобы не проиграть. Когда ты атакуешь и тебе надо выигрывать, ты подбираешь схему и состав в зависимости от игроков, соперника, его слабых сторон. Поэтому идея – это общее слово, и идей у каждого тренера много.

— Как их определить?

— Я определяю идею по расстановке на поле. Мне не нравится, когда говорят, что у нас здесь всё плохо и запущено, но я Европу тоже смотрю. Много матчей тоскливых, где идеи особо не прослеживаются. Есть Гвардиола, а кто ещё? Даже у сверхуспешного Анчелотти идей особо не видно — есть классный подбор игроков и понятная схема. Да, есть идея итальянского футбола – катеначчо, подразумевающая хорошую организацию обороны. Но когда мы начинаем гасить наш чемпионат, посмотрите, как играют средние испанские команды. Просто их никто не смотрит, и говорят, что у нас не всё хорошо.

Когда смотришь финал Лиги чемпионов, ты понимаешь, что хочет «Интер» и что хочет «Манчестер Сити». Это столкновение двух идей, испанской и итальянской школ, хотя в обеих командах много иностранцев. Когда мы говорим сегодня о тренерской школе, подразумеваем, может быть, пять-шесть тренеров — условно из пяти стран.

Английскую школу я вообще не понимаю — есть она или нет. Ни одного тренера не знаю, который бы в топе работал. Я к чему это говорю: когда мы начинаем своё критиковать, не мешало бы и туда заглянуть. И тогда нам не придётся рассуждать о каких-то идеях и тренерских школах.

Игорь Шалимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Даже у Ивича, Семака и Лички не вижу ярко выраженных идей»

— Чьи принципы работы из практикующих в РПЛ тренеров созвучны вашим?

— Опять же, я тренировал «Краснодар», где тебе надо было попадать в Лигу чемпионов, в двойку, или в крайнем случае просто в еврокубки. Это одна ситуация. И совсем другое дело, когда берёшь команду в тяжёлом положении и приходится бороться за выживание. На самом деле, в Европе мало тренеров, способных как выиграть чемпионат, так и сохранить команду в лиге. Есть тренеры-топы – они наверху таблицы, а есть тренеры, которые в середине, и те, которые могут сохранить команду в лиге в тяжёлый сезон. Может ли один тренер уметь спасать команду и выигрывать чемпионат? Наверное, есть такие, но сейчас у нас люди либо выигрывают чемпионат с одной командой, а потом вылетают из другой, не справляясь с двумя разными задачами, либо наоборот. Ты либо топ, либо середина, но никто никогда не узнает, что сделает тренер, который никогда не руководил сильной командой, у руля топ-клуба.

Сейчас три первых места в таблице занимают Ивич, Семак и Личка. Но вот даже у них, честно, я не вижу ярко выраженных идей. От игры к игре идут изменения по схеме, по функционалу крайних нападающих в зависимости от соперника. Есть конкретная игра, и её нужно выиграть. Это тактические вещи, которые видимы. Но подготовка команды, психологические моменты всегда остаются за кадром. Мы никогда не узнаем, что происходит в раздевалке у того же «Краснодара» или «Зенита». А там огромная работа проводится.

Если взять первую тройку плюс «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, я не вижу чёткого направления, как в командах Гвардиолы. Всегда есть какая-то гибкость, кроме ЦСКА Федотова, кто-то где-то по ходу перестраивается. Все идут от игры к игре. На первый взгляд, фраза банальная, но на самом деле это не так. Потому что соперники разные, важны место в таблице и прочие нюансы. Опять-таки повторюсь: так не только у нас. Сегодня плюс-минус везде всё одинаково.

— Вы дважды упомянули Федотова с его незыблемой схемой. Чего здесь усматриваете больше – проявления силы или недостатка гибкости?

— На самом деле, я как раз за то, чтобы выбирать одну схему. Ну вот ему нравится такая. Я предпочитал более атакующую 4-2-3-1 с «десяткой», но был вынужден поменять её в «Урале». Потому что видел состояние команды, уровень игроков, ситуацию в таблице. В борьбе за выживание пришлось перейти на игру в три центральных защитника, на схему 5-2-3. Это была вынужденная мера. А в принципе я за стабильную схему.

Если мы возьмём того же Гвардиолу и большие команды, то почти все они играют в четыре защитника и три нападающих. Но, допустим, у Индзаги в «Интере» стабильно 5-3-2. Как у Федотова 5-2-3. Эти схемы менее адаптированы к контролю мяча, чем расстановка с четырьмя защитниками. Мне кажется, что лучше выбрать стабильную схему и добиться того, чтобы каждый игрок знал свой функционал и у него одинаково хорошо получалось и в атаке, и в обороне. Я против изменений и бесконечной гибкости. Но бывает, что попадаешь в команду в тяжёлом положении, много пропускаешь, и понятно, что тут уже более оборонительная схема будет уместнее более атакующей.

Тут ещё что важно понимать: первые 60 минут ты в любом случае играешь организованно, по плану. Заключительные 30 — в зависимости от счёта. Но в последние 15-20 минут все схемы уже убираются: можешь выпускать, например, двух высокорослых нападающих, давить, устраивать навал. Однако в первый час футболисты должны играть по своим позициям, знать свой функционал и выполнять установку. Тогда игру можно назвать организованной.

Игорь Шалимов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«После отстранения России от еврокубков РПЛ стала интереснее!»

— Как по уровню изменилась лига за полтора года, что вы не тренировали?

— Мы этот уровень не поймём, пока клубы не сыграют в еврокубках или сборная — официальный матч. До этого, я думаю, нам ещё далеко. Не скоро это всё будет. Но по ощущениям – чемпионат стал интереснее. Мне его на самом деле интересно смотреть.

Парадоксальная ситуация: когда были еврокубки, все стремились туда попасть. А когда наконец доходили, даже стык не могли пройти. В итоге в групповых турнирах у нас одна или две команды были. А сейчас, после отстранения, у больших команд осталась одна цель — выиграть чемпионат. Всё остальное ничего не даёт, хотя, по сути, не давало и раньше.

Вспомните, как «Динамо» радовалось, попав в еврокубки. Поехали в Тбилиси и вылетели от местного «Динамо» и не попали в группу. А сейчас «Динамо», «Спартак», «Локомотив», не говоря уже о «Краснодаре» и «Зените», ставят задачу выиграть чемпионат. А для этого надо шевелиться, и очень серьёзно: проводить большую работу на трансферном рынке, по тренеру. Потому что любое место, кроме первого, теперь неинтересно.

Ещё внизу борьба идёт, а середина как была неинтересной, такой и остаётся. Когда есть только два трофея, по которым можно чётко подвести итоги – это интереснее борьбы за третьи-пятые места.

Мне лично РПЛ интереснее сегодня смотреть, чем середняков испанского или итальянского чемпионата. И не только потому что тут всё своё, родное. По мне чемпионат России действительно стал интереснее.

— И по качеству игры?

— Качество игры тоже повысилось. Может быть, в том числе благодаря тому, что «Краснодар» навязывает борьбу. Сегодня уже просто так никого не разорвёшь, не обыграешь. Чемпионат более ровным стал.

Игорь Шалимов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Разделяете мнение, что сейчас идеальное время для молодых футболистов? И насколько они пользуются этим?

— А каким молодым? Если мы говорим о таких российских командах, как «Локомотив», «Ростов», «Крылья», то там они действительно развиваются. А дальше берём «Зенит», «Динамо» — команды, которые наверху. Эти стараются по максимуму заполнять легионерскую квоту. Потому что всё равно остаётся Латинская Америка, Сербия — оттуда можно брать иностранцев. И амбициозная команда, которая хочет выиграть чемпионат или Кубок (а другого сейчас без еврокубков всё равно нет), может себе позволить восемь сильных легионеров. Как ты скажешь «Спартаку»: «Развивай молодёжь»? Ну, будешь пятым. Или «Зениту» скажите: развивайте молодёжь — и будете третьими. Ответят: спасибо, но мы будем брать классных иностранцев, а талант уровня Аршавина и так пробьётся. Конечно, молодым в больших командах гораздо сложнее. Если за игрока платят 15 млн, естественно, приоритет ему будет отдаваться. А где ещё молодым показывать себя? В командах, которые борются за выживание, тоже чаще всего ставка на опытных делается. В середине? Но и там сегодня ты не можешь себя спокойно чувствовать. Если «Крылья» играют молодёжью и занимают третье место, это здорово, а большие команды смотрят на этот вопрос совсем по-другому.

В каждом регионе говорят: надо рассчитывать на своих. Но мы сегодня видим, сколько талантливейшей молодёжи в «Барселоне». Три пацана 16-17-летних играют. Однако стабильности нет. Если у тебя в составе выходят три-четыре юных футболиста, то, какими бы одарёнными они ни были, у команды всё равно будут проблемы. Будь немного другая ситуация в той же «Барселоне», этих парней аккуратно подпускали бы к основе. Может быть, один только место в стартовом составе завоевал бы.

С другой стороны, я за то, чтобы молодёжь в командах играла. Но она должна соответствовать уровню. При этом молодёжи всегда присуща нестабильность. Представьте, сразу трое осечку дадут, и команда вылетит из Кубка, как с той же «Барселоной» было. Руководство это точно не устроит, поэтому искусственно вводить молодых в состав никто не станет.

— Вы же сами дебютировали в «Спартаке» в 17 лет.

— Тогда много кто дебютировал: Мостовой, Колыванов, Добровольский, Кобелев, Канчельскис. Но дебютировали не потому, что молодых надо было продвигать, а потому, что уже доросли до этого уровня.

— Молодёжь более физически крепкая была?

— Более атлетичная, наверное. Интернет сегодня играет большую роль. Хотя это и для Европы актуально — молодёжь и там с утра до вечера сидит в телефонах. Может быть, у нас хорошее поколение было — 1968-1969 годы рождения.

— Не зря же юношеские и молодёжный Евро выигрывали.

— Наверное, дело в поколении. Всё-таки даже тогда не каждый год в высшей лиге появлялось по семь-восемь 17-летних дебютантов. Были и провалы. Тяжело тут какую-то закономерность выявить.

Сергей Галицкий Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«В «Зените» не дадут расслабиться, но и у Галицкого не забалуешь»

— Пять с половиной лет назад в гостях у «Чемпионата» вы сказали: «Уверен, Галицкий выиграет РПЛ». Момент настал?

— Момент настал, конечно. «Краснодару» нужно было ждать проблем у «Зенита», и они у «Зенита» возникли. А «Краснодар» до перерыва удержался наверху. Лучшего момента для выигрыша чемпионата у него может и не быть.

— «Зенит» пресытился медалями?

— Игроки-то могут пресытиться, но там руководители не пресытятся никогда. Отсюда и такие трансферы, и такое внимание к команде. В «Зените» никому расслабиться не дадут — как и в «Краснодаре». Быстро тебя встряхнут, если расслабишься. С бразильцами тренеру бывает тяжело, но в Питере всё находится под серьёзным контролем. Как бы ты ни хотел уехать, если руководство против — не уедешь и будешь играть и выкладываться по полной. У Галицкого тоже не забалуешь, но просто «Зенит» выиграл пять чемпионатов подряд, а «Краснодару» ещё надо к первому прийти. А подход, я думаю, плюс-минус одинаковый. Успех ни одним, ни другим не приестся. Я думаю, что дело не в этом.

— А в чём?

— «Зениту» очень сложно заменить Малкома. Кузяева — тоже непросто. С Венделом возникла непростая ситуация: то приезжает, то не приезжает. Именно тогда «Зенит» много очков растерял. Сказать, что они пресытились, я точно не могу.

— Вам как человеку, много лет отыгравшему в Италии, близка прагматичная игра современного «Краснодар»?

— По тактике можно три часа разговаривать. Когда я был в «Краснодаре», команде было просто некомфортно находиться без мяча: сразу начинали прессинговать. Сейчас они намного комфортнее в таких ситуациях себя чувствуют: просто выстраиваются и могут спокойно пять минут играть в обороне в ожидании быстрой атаки. Кстати, «Зениту» с ЦСКА это тоже свойственно: забив гол, они могут сесть назад и не пытаться быстро отнять мяч, просто ожидая ошибки соперника. В итоге-то ты её всё равно дождёшься. Такая манера игры рациональная и по-своему правильная. Но, допустим, «Сити» так не может играть. Они не ждут ошибки соперника, а заставляют ошибаться. Однако это лучший клуб Европы. А «Краснодар» часто не выдвигается на чужую половину поля: в эконом-режиме обороняется и после отбора выбегает в быструю атаку. Команда стала более прагматичной, это правда.

— Стилем пожертвовали в угоду результату?

— Стиль — очень абстрактное понятие, как и определение атакующего футбола. Это надо два часа объяснять и фишки двигать. Если по-простому, у Сергея Николаевича была мечта — 11 воспитанников в первой команде. И ему тоже всегда нравился комбинационный футбол, чтобы команда действовала агрессивно и никогда не останавливалась — забивала один, второй, третий. Это хорошие мечты. На самом деле, много кто такого хочет. Но в ущерб чему надо играть в такой футбол? В таком случае ты не будешь достаточно организован в обороне и будешь пропускать быстрые атаки. Ни один тренер не скажет: «Давайте играть в атакующий футбол и получать по три». Сама команда ему возразит: «Вы что такое говорите?» Сейчас «Краснодар» организовал оборону и пропустил меньше всех мячей.

— А чемпионский характер у команды чувствуется?

— Вырванные на последних минутах игры — это хороший сигнал. Но в то же время они в концовках и пропускали — тот же «Локомотив» отпустили. Но, исходя из ситуации в «Зените», для «Краснодара» сейчас лучший момент для борьбы за титул. Как понимаю, они купили опорного полузащитника. Сперцян, Алонсо и Кордоба никуда не уезжают. И остаются все, наверное, с хорошим настроением. Думаю, они прониклись возможностью впервые выиграть чемпионат. Правда, «Зенит» опытнее, он привык быть наверху, и ему не дадут расслабиться ни на секунду. Прогнозов делать не буду, но вся борьба впереди.

— Для вас лично период в «Краснодаре» пока самый продуктивный в практике?

— В разных командах я решал разные задачи. В «Краснодаре» нужно было попадать в тройку, в «Ахмате» и «Урале» — удержаться в Премьер-Лиге. В Грозном и Екатеринбурге задача была решена. По-своему хорошо было и там, и там, и там. Провала не было нигде.

— С кем вам было тяжелее — с Галицким или Григорием Ивановым? Всё-таки оба мужчины эмоциональные, резкие.

— Галицкого я знаю с 2000 года. Иванов — своеобразный руководитель в том плане, что находится на лавке. Главная разница между ними заключается в том, что Галицкий свои деньги на команду даёт, а Иванов — по сути, управляющий. Сравнивать их смысла нет.

— Вы ведь тоже человек вспыльчивый — бывали разногласия?

— Никаких проблем с Ивановым не было. Он мне сразу сказал: «Ты меня на лавке особо не слушай, во время игры я весь в эмоциях». Я так и делал. А в плане состава он никогда не давил: меняй этого, выпускай этого.

— А с Галицким сохранились какие-то отношения?

— Иногда созваниваемся, да. Не так часто, но общаемся.

Григорий Иванов и Игорь Шалимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Абаскалю нужно задавать вопросы — а некому»

— К «Спартаку» всё ещё испытываете особенные чувства?

— Ну как особенные? Я родился в Москве. «Спартак» для меня — это Сокольники, манеж, Ширяево поле, школа, попадание в основной состав, чемпионство и так далее. «Спартак» — это единственная команда, в которой я играл в Союзе (в России, получается, вообще нигде не играл). У меня других отечественных команд в карьере не было — только зарубежные. Естественно, что для меня как воспитанника клуба «Спартак» ближе, чем всё остальное.

— И какое производит впечатление современная команда?

— Главное впечатление: не знаешь, чего ждать от этой команды. И схемы меняются, и состав не угадаешь. С другими клубами в этом плане всё понятнее. Стабильности «Спартаку» не хватает. Есть провалы, есть и хорошие матчи. Болельщики практически не видят убедительных побед — в три-четыре мяча. Игроки-то в команде хорошие. В тренера руководство верит. Абаскаль молод, и ему тоже нужно пройти определённый путь, совершить свои ошибки, чему-то научиться. Посмотрим, как они проведут сборы и будут выглядеть во второй части сезона. Потому что прошлая весна была провальной: были на втором месте, на семь очков опережая ЦСКА, а закончили чемпионат с «-4» от них же и на третьем месте.

Есть надежда, что и Абаскаль сделает правильные выводы по длинной зимней подготовке, и трансферы усилят команду. Потому что из тех, кто пришёл раньше, никто, кроме Бабича, уверенно не вписался в состав. Так или иначе, у них два очка от третьего места, шесть — от «Зенита». А если в первом весеннем туре ещё и выиграют в Питере — останется три. При определённом раскладе могут быть третьими. Но может и в другую сторону всё развернуться — вплоть до условного седьмого места.

— Хоть кто-то из игроков радует?

— Мне игра в целом непонятна. Например, мне непривычно видеть Промеса центральным нападающим. У Соболева есть проблемы и с открыванием, и с созданием моментов, и с голами. С другой стороны, даже хорошо, что никто не радует на самом деле и команда в двух очках от третьего места. А если все начнут нас радовать, хотя бы 80% состава, можно будет рассчитывать на многое.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В октябре вы говорили: «Спартаку» нужна фигура, которая устроила бы аудит, проверку Абаскалю — что он делает с командой, как тренирует». Амарала для этого наняли?

— Ну нет, Амарал — это селекция. В «Бенфике» Руй Кошта был спортивный директором: он выбирал тренера и общался и с ним, и с руководством. Да, по должности Амарал тоже спортдир, но я думаю, что он больше будет на трансферы ориентирован. А руководству нужно думать, каким образом контролировать происходящее в команде. Это самое важное. Трансферы — тоже сложная тема, но, на мой взгляд, более открытая. Аудит — громкое слово, однако руководству нужно понимать, что происходит в коллективе, и если есть проблемы, то в чём они. Для этого нужна фигура. А Амарал ещё парень молодой и больше по селекции.

— По сути, тренер остаётся бесконтрольным?

— Мне кажется, да. Сейчас ему некому в клубе задать профессиональные вопросы. А они нужны для того, чтобы понимать, что происходит, и привести всё в порядок.

«Без работы тяжело и тоскливо»

— Сами соскучились по тренерству?

— Конечно, соскучился. Без работы и скучно, и тоскливо, и тяжело. Когда ты в команде, у тебя совсем другая жизнь. Поэтому — конечно, да.

— Аленичев говорит, что предложением из Первой лиги его сложно заинтересовать. Вы тоже разборчивы?

— А меня в Первую лигу не звали — не знаю, по какой причине. Будут предложения — будем разговаривать.

— Юран не скрывает мечты возглавить «Спартак». У вас такая есть?

— Поживём — увидим.